Este domingo, San Juan vive una nueva jornada democrática con la apertura de todas las mesas de votación a horario y sin inconvenientes. En total, 620.823 sanjuaninos están habilitados para participar en las elecciones legislativas nacionales, en las que la provincia renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

El comienzo de los comicios se dio con normalidad en toda la provincia. Jorge Serer, fiscal de mesa en la Escuela Industrial de la Capital, habló con DIARIO HUARPE y confirmó el correcto desarrollo del acto electoral y destacó la buena organización del operativo.

Publicidad

“Felizmente muy bien, a horario. Están todas las mesas operativas y desarrollándose el comicio como corresponde. Las urnas, los votos, todo normal, todo en orden, todo como se había anunciado. Así que bueno, transcurriendo esta fiesta de la democracia y esperando la participación de toda la gente”, señaló.

En cuanto a la asistencia de las autoridades de mesa, Serer subrayó que no hubo ausencias ni demoras. “Ninguno faltó. Todas las autoridades de mesa han concurrido y lo mismo los fiscales, así que fue un inicio muy correcto”, aseguró.

Publicidad

La jornada electoral se desarrolla bajo condiciones climáticas favorables y con expectativas de una alta concurrencia de votantes durante el transcurso del día. Las escuelas habilitadas cuentan con presencia de fuerzas de seguridad y personal judicial para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

El cierre de la votación está previsto para las 18 horas, momento en el que comenzará el recuento provisorio de sufragios.