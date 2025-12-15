El Gobierno de Javier Milei dispuso este lunes una renovación en las máximas conducciones de las Fuerzas Armadas, con la designación de nuevos jefes del Estado Mayor Conjunto, del Ejército, de la Armada y del Comando de Operaciones Conjuntas.

Las designaciones fueron oficializadas mediante los decretos 885, 886, 887 y 888, publicados durante la madrugada en el Boletín Oficial, y se dan en el marco del reordenamiento impulsado tras la llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa.

Según lo establecido, el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare fue designado como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras que el general de brigada Héctor César Tornero asumirá como Comandante de Operaciones Conjuntas.

En tanto, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue nombrado jefe del Estado Mayor General de la Armada, y el general de división Oscar Santiago Zarich quedó al frente del Estado Mayor General del Ejército.

De acuerdo con los considerandos de los decretos, los nombramientos se realizaron teniendo en cuenta las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y los antecedentes profesionales de los oficiales seleccionados, quienes asumirán funciones clave de conducción estratégica.

En paralelo, mediante el Decreto 884/2025, el Ejecutivo aceptó la renuncia del coronel Marcelo Alejandro Rozas Garay a sus funciones en el Ministerio de Defensa, completando así el recambio en las posiciones de mando.

Del esquema anterior, el único jefe que fue ratificado en su cargo es el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, quien continuará como jefe de la Fuerza Aérea Argentina, puesto que ocupa desde noviembre de 2024.

Las designaciones llevan la firma del ministro de Defensa, Carlos Presti, y del presidente Javier Milei, y entraron en vigencia a partir de su publicación oficial.