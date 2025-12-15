La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización sudamericana.

La presentación, que solicita la apertura de una investigación preliminar, apunta directamente a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto donde ya existen investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

Según la denuncia, que se apoya en documentación oficial y expedientes judiciales argentinos, se habría configurado un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que podrían comprometer los estándares de buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.

El eje del planteo radica en la posible utilización de empresas interpuestas para la adquisición y administración de bienes de alto valor económico, en operaciones que involucrarían tanto a personas del entorno dirigencial de la AFA como a proveedores oficiales de la entidad.

Con esta acción, la senadora busca que la CONMEBOL investigue la transparencia e integridad de la gestión de la AFA, sumándose a las investigaciones judiciales ya existentes y generando un nuevo foco de atención sobre la administración del fútbol argentino.