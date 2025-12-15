Traiciones, mentiras y deseos oscuros: la verdad de la TV según Marixa Balli

Marixa Balli está viviendo un gran presente profesional que la ha posicionado en un lugar de privilegio y le ha revalidado el cariño del público gracias a su paso por Masterchef Celebrity. Pese a este éxito, la cantante y bailarina opta por disfrutar el momento de forma discreta, pues conoce las dinámicas internas del espectáculo y sabe que generar "ruido" levanta la envidia a su alrededor.

La artista conversó con Pronto y reveló la dolorosa razón por la cual no cultiva amistades dentro del medio. Balli confesó que tuvo que aprender a confiar solo en sí misma, basándose en la ingratitud que experimentó, declarando: "Toda la vida la remé sola y mis objetivos siempre los conseguí sola. Entonces a veces me pongo en el lugar de otra persona y digo: ´Ay, voy a ayudar a esta persona porque creo que necesita tal cosa´. Está bueno también alguien que quiera ayudar a otra persona pero resulta que esa persona después te caga. Viví varias experiencias de ese tipo y dije: ´¡Chau!´. Que cada uno arme su futuro y se las arregle como pueda porque hay gente muy desagradecida".

Interrogada por el periodista Nico Peralta sobre si se había llevado grandes desilusiones, Balli afirmó que sí, explicando que los últimos años fueron de mucha desilusión. Atribuyó gran parte de su cambio de perspectiva a una tragedia personal que la forzó a ver la realidad de forma más cruda: "Sí, sí. Estos últimos años fueron de mucha desilusión o a lo mejor lo que me pasó con mi hermano me hizo ver la vida de otra manera, me la hizo ver más real". Sumado a esto, mencionó la difícil situación social del país, señalando: "El país también que no ayuda y la gente está muy nerviosa por todas las cosas que están a la vista de lo que pasa y el hecho de que no puedan llegar a fin de mes. Es muy doloroso también. Pero yo tampoco me puedo poner en el lugar de toda la gente, de todo el mundo. Sí estoy a full con el tema del maltrato animal".

En cuanto a la convivencia en Masterchef, la artista indicó que si bien se llevan bien y son un grupo amoroso, la realidad de la farándula es otra. Marixa duda de la existencia de la camaradería sincera, afirmando: "Nos llevamos bien todos pero no sé si en el ambiente artístico existe la amistad. Es un lindo grupo y nos llevamos todos muy bien. Es un grupo muy amoroso".

Finalmente, la artista explicó la razón fundamental por la cual no forja lazos de amistad duraderos en el medio, a excepción de la periodista Marina Calabró, a quien sí considera una amiga. Balli manifestó su profunda desconfianza: "No, no, en el medio no. Sí te puedo nombrar a Marina Calabró, que ya la considero una amiga. Pero no. Así amigos famosos, como para decir si te voy a contar lo que me está pasando y tener un secreto, no. No confío mucho. A esta altura de mi vida, ya pasé por todo y no tengo más ganas de enojarme con nadie".

Cerró su reflexión compartiendo el lema que guía su vida pública y privada, y que justifica su hermetismo: "Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Entonces, yo me relajo y a lo mejor te cuento algo que no quiero que lo cuentes y después lo terminan contando. Cuando hablo, trato de que no me importe lo que digo porque confío que la otra persona si lo dice o no lo dice, ya no me importa. Mis amigos íntimos no tienen nada que ver con el medio".