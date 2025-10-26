El intendente ullunero David Domínguez, referente del peronismo en San Juan, habló este domingo 26 de octubre desde el búnker del PJ durante la espera de los resultados de las elecciones legislativas 2025 y destacó el trabajo realizado a lo largo de la campaña.

“Con las mejores expectativas. Ha sido una campaña corta y austera, pero con mucho trabajo en territorio, y eso se ve reflejado en las urnas”, afirmó a DIARIO HUARPE. Según indicó, en su departamento Fuerza San Juan habría obtenido aproximadamente el 53% de los votos, y los primeros números del escrutinio muestran resultados similares en otros departamentos como San Martín, Angaco, Jáchal, Chimbas y Rawson.

Domínguez destacó la intensa labor de la militancia y la presencia en cada rincón de la provincia. “El tercio surgió a principio de campaña, donde inicialmente estábamos últimos de los tres principales frentes. Hoy, si se mantiene esta tendencia, demuestra el fruto de una militancia activa y de la unidad del partido”, señaló.

Según las cifras preliminares manejadas por los comandos de campaña, la elección en San Juan se daría con un reparto parejo entre los principales frentes: el orreguismo consolida su caudal de votos en el Gran San Juan, el peronismo retiene bastiones en el interior, y La Libertad Avanza crece como tercera fuerza competitiva en la provincia.

Desde cada frente destacan que los números aún son provisionales y podrían modificarse a medida que avance el escrutinio oficial. Sin embargo, el consenso entre las estimaciones preliminares refleja un equilibrio entre las fuerzas y un escenario de tres tercios en los resultados de la provincia.