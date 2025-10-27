Tras los resultados provisorios en San Juan, donde Cristian Andino de Frente Patria se impuso con el 34,42% de los votos, Marcelo Orrego reconoció su derrota este domingo en su búnker. Entre la militancia, que poco a poco percibía el resultado, Orrego declaró: “Es una elección muy difícil de leer” y agradeció a quienes apoyaron su propuesta.

El referente de Juntos por el Cambio felicitó además a Fabián Martín y resaltó la importancia de conservar la banca en la Cámara de Diputados: “Es fundamental mantener este lugar y seguir trabajando por los sanjuaninos”, afirmó.

Orrego destacó el compromiso de la militancia y de los votantes, valorando la movilización lograda durante la campaña y enfatizando que, pese al resultado, seguirán trabajando con humildad por la provincia.

El escenario electoral refleja una elección ajustada en San Juan y la consolidación de La Libertad Avanza como fuerza competitiva, mientras Orrego analiza el mensaje del electorado y planifica los próximos pasos.