Un insólito robo se produjo este viernes en el departamento Rivadavia y personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste detuvo a un joven de 21 años. El ladrón, identificado como Francisco Ulises San, fue aprehendido por el robo de dos botellas de cerveza de un almacén, la víctima reveló que lo conoce y a menudo lo ayudaba con dinero y mercadería.

Los efectivos policiales se encontraban recorriendo la zona de calles Calivar y Lavalle cuando un transeúnte los alertó sobre un robo en un almacén cercano. Con las características físicas del sospechoso, los uniformados salieron en su búsqueda por las inmediaciones, logrando dar con él a los pocos minutos. El joven de 21 años, con domicilio en el Barrio Marquesado II, intentó evadir a la Policía, pero no logró escapar.

Las botellas de cerveza que fueron encontradas en la acequia.

Al ser interceptado, el personal policial notó que, a pocos metros del lugar, en el interior de una acequia, había ocultado las dos botellas de cerveza marca Corona. Los uniformados procedieron a la aprehensión y lo trasladaron al lugar del hecho, donde se encontraron con el damnificado.

El dueño del almacén se hizo presente y reconoció al aprehendido. Ante la sorpresa de los efectivos, les manifestó que conocía a San y que a menudo le brindaba ayuda con mercaderías y dinero.

La revelación del almacenero cambió el curso del procedimiento, ya que el hurto pasó de ser un delito común a un caso atípico en el que la víctima sentía empatía por el presunto delincuente. Los agentes, al no saber cómo continuar con el procedimiento, solicitaron directivas al ayudante de fiscal de la UFI Flagrancia, Santiago Bruno. El funcionario al interiorizarse de los pormenores, decidió continuar con la causa, a pesar de las declaraciones del damnificado, e inició el procedimiento caratulado como hurto simple.