El viernes 29 de agosto de 2025, en la quinta sesión de la tercera negociación paritaria docente, Gobierno de San Juan y gremios UDAP, UDA y AMET alcanzaron un acuerdo que actualizará los salarios de los docentes provinciales de manera escalonada y con mejoras en conceptos específicos.

Detalles del acuerdo:

Valor índice para el salario (agosto, septiembre y octubre 2025):

Agosto: se fija en $787,1022.

se fija en $787,1022. Septiembre: se aplicará el valor índice de agosto más el porcentaje de variación del IPC de agosto, publicado por Indec.

se aplicará el valor índice de agosto más el porcentaje de variación del IPC de agosto, publicado por Indec. Octubre: se aplicará el valor índice de septiembre más el porcentaje de variación del IPC de septiembre, publicado por Indec.

se aplicará el valor índice de septiembre más el porcentaje de variación del IPC de septiembre, publicado por Indec. Además, para septiembre y octubre, se incrementará el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del IPC del mes anterior.

Agosto 2025:

Se incrementa el valor índice, aplicando el coeficiente de variación mensual del IPC publicado por el Indec.

Se suman 6 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

Septiembre 2025:

Se actualiza nuevamente el valor índice, ajustando los salarios según la inflación del mes anterior.

Se incrementa en un 30% el concepto Nueva Conectividad San Juan, que es un pago remunerativo adicional por cargo o equivalente en horas cátedra.

Se suman 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.

Octubre 2025:

Ajuste del valor índice según la inflación del mes anterior.

Se suman 4 puntos adicionales a todos los cargos del nomenclador docente.

Asignaciones y horas cátedra:

El sueldo básico docente de agosto para un maestro de grado jornada simple queda en $384.105,87, mientras que la hora cátedra en nivel medio será de $25.607,06 y en nivel superior $32.008,82.

La asignación "Estado Docente" (A56) queda en $135.874,83 por persona, con valores equivalentes por hora cátedra.

La suma por antigüedad (E66) se incrementa según los años de servicio, llegando hasta $82.881,87 para docentes con más de 34 años de trayectoria.

El ítem E60 "Responsabilidad Funcional Docente" también se actualiza en función del valor índice y la antigüedad.

Salario neto provincial:

Con todos los ajustes, el salario docente provincial neto para un cargo testigo alcanza los $624.094,08, incluido el concepto de Nueva Conectividad San Juan.

Los representantes del Gobierno presentes fueron Emilio Achem, Mariela Mingorance, Mariela Lueje, Luis Reynoso, Rodolfo Navas, Vanesa Débora Mestre, Martín Recabarren y Sergio Castro.

Por la parte sindical asistieron Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Franco Lucero y Walter Ríos (UDAP); Daniel Quiroga, Francisco Campos y Adrián Ruiz (AMET); Karina Navarro, Roberto Correa Esbry, María Elena Hierrezuelo y Vanesa Marano (UDA).

Con este acuerdo, los docentes de San Juan reciben ajustes por inflación, mejoras en nomenclador y asignaciones especiales, garantizando la actualización de ingresos y reforzando la política de conectividad educativa en toda la provincia.