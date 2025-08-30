Economía > Lo más importante
Todos los detalles del acuerdo paritario entre docentes y el Gobierno
POR REDACCIÓN
El viernes 29 de agosto de 2025, en la quinta sesión de la tercera negociación paritaria docente, Gobierno de San Juan y gremios UDAP, UDA y AMET alcanzaron un acuerdo que actualizará los salarios de los docentes provinciales de manera escalonada y con mejoras en conceptos específicos.
Detalles del acuerdo:
Valor índice para el salario (agosto, septiembre y octubre 2025):
- Agosto: se fija en $787,1022.
- Septiembre: se aplicará el valor índice de agosto más el porcentaje de variación del IPC de agosto, publicado por Indec.
- Octubre: se aplicará el valor índice de septiembre más el porcentaje de variación del IPC de septiembre, publicado por Indec.
- Además, para septiembre y octubre, se incrementará el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del IPC del mes anterior.
Agosto 2025:
- Se incrementa el valor índice, aplicando el coeficiente de variación mensual del IPC publicado por el Indec.
- Se suman 6 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.
Septiembre 2025:
- Se actualiza nuevamente el valor índice, ajustando los salarios según la inflación del mes anterior.
- Se incrementa en un 30% el concepto Nueva Conectividad San Juan, que es un pago remunerativo adicional por cargo o equivalente en horas cátedra.
- Se suman 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente.
Octubre 2025:
- Ajuste del valor índice según la inflación del mes anterior.
- Se suman 4 puntos adicionales a todos los cargos del nomenclador docente.
Asignaciones y horas cátedra:
- El sueldo básico docente de agosto para un maestro de grado jornada simple queda en $384.105,87, mientras que la hora cátedra en nivel medio será de $25.607,06 y en nivel superior $32.008,82.
- La asignación "Estado Docente" (A56) queda en $135.874,83 por persona, con valores equivalentes por hora cátedra.
- La suma por antigüedad (E66) se incrementa según los años de servicio, llegando hasta $82.881,87 para docentes con más de 34 años de trayectoria.
- El ítem E60 "Responsabilidad Funcional Docente" también se actualiza en función del valor índice y la antigüedad.
Salario neto provincial:
- Con todos los ajustes, el salario docente provincial neto para un cargo testigo alcanza los $624.094,08, incluido el concepto de Nueva Conectividad San Juan.
Los representantes del Gobierno presentes fueron Emilio Achem, Mariela Mingorance, Mariela Lueje, Luis Reynoso, Rodolfo Navas, Vanesa Débora Mestre, Martín Recabarren y Sergio Castro.
Por la parte sindical asistieron Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Franco Lucero y Walter Ríos (UDAP); Daniel Quiroga, Francisco Campos y Adrián Ruiz (AMET); Karina Navarro, Roberto Correa Esbry, María Elena Hierrezuelo y Vanesa Marano (UDA).
Con este acuerdo, los docentes de San Juan reciben ajustes por inflación, mejoras en nomenclador y asignaciones especiales, garantizando la actualización de ingresos y reforzando la política de conectividad educativa en toda la provincia.