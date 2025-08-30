En los últimos días, un video se viralizó por un pedido de parte de choferes de línea de la RedTulum. Se trata de una publicación en en TikTok por el usuario @joseepedraza_ que apuntó en en especial a los pasajeros del transporte público. La grabación, protagonizada por José Pedraza junto a sus compañeros Hugo y Florencia, acumula más de 100 mil vistas y generó debate con humor en redes sociales.

En la filmación, los tres trabajadores del volante recrean con humor una situación que aseguran viven a diario: pasajeros que suben al colectivo sin saldo en la tarjeta SUBE, insisten en pagar y terminan demorando la circulación de la unidad. “Hugo, José, Florencia. Somos tres choferes que estábamos hablando y replanteando este tema de que cuando no tienen saldo lo apoyan y lo vuelven a apoyar y lo vuelven a apoyar. Nos hacen perder segundos, que son segundos, pero para nosotros es una eternidad”, expresan en el video.

Los conductores plantearon alternativas para evitar esas demoras. “Le pedimos, por favor, que si no tienen saldo, a la primera pidan un pasaje o, si tienen que recargarlo, habilitar el saldo en nuestro sistema y esperar hacia el último pasajero que suba”, señalan.

Además, recordaron que existe otra opción de pago: “Si no, pagar con Mercado Libre”, remarcaron en el mensaje que rápidamente se viralizó.

El cierre del video, lejos de ser un reto, buscó darle un tono más cercano y amigable. “Besos, abrazos y cuando nos vean, saluden”, concluyen entre risas los choferes que lograron convertir una queja cotidiana en un contenido que generó identificación entre colegas y usuarios de la RedTulum.