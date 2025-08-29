Este viernes, Manuel Adorni, vocero presidencial, encendió las alarmas en el ámbito político con una contundente publicación en sus redes sociales. Tras la difusión de supuestos audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Adorni salió al cruce y aseguró que, si los audios son verídicos, se trataría de un "escándalo sin precedentes" en la historia argentina. La principal razón es que "sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

El vocero no dudó en vincular la aparición de estos audios a la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En su publicación, Adorni sentenció que la difusión de este material, a solo 10 días de los comicios, "confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación". Según él, el objetivo de esta maniobra sería "desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".

Las declaraciones de Adorni marcan una clara postura del Gobierno, que interpreta la situación no como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia más amplia para socavar la estabilidad política y afectar el resultado de las próximas elecciones. La polémica está servida y se espera que las repercusiones de estas acusaciones sigan escalando en los próximos días.

Los audios de la polémica

Los audios a los que aludió Adorni son dos breves recortes que difundió este viernes el canal de streaming Carnaval, donde habían salido los primeros fragmentos que destaparon el escándalo.

En la primera grabación se escucha a la voz atribuida a la secretaria general de la Presidencia: "No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos". En la otra se oye: "Entonces, acá ni siquiera.. porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a a las 11 de la noche de la Casa Rosada".

El conductor del programa vinculado al kirchnerismo, Mauro Federico, se limitó a reponer como contexto que la grabación se hizo en una oficina oficial. Sin dar siquiera fechas estimadas, agregó que datan de cuando comenzó a haber "ruido" interno en el Gobierno de Milei. Y agregó que tiene 50 minutos de audios de Karina Milei.