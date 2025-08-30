El Club Atlético Colón atraviesa un presente complejo tanto en el plano deportivo como en el institucional, comunicó a sus socios que el exfutbolista Facundo Farías colocó una demanda. El conflicto se centra en el reclamo del 15% del pase del jugador al Inter Miami en 2023, en una causa que comenzó pocas semanas después de que el propio delantero confesara su deseo de retornar al club que lo vio crecer y del cual es hincha.

La institución santafesina, en un comunicado oficial firmado por la Comisión Directiva, confirmó que los representantes del deportista iniciaron un juicio. La demanda exige el pago del 15% de la transferencia del futbolista, donde él expresa que corresponde a su parte. Además, la dirigencia expresó su disconformidad, ya que el reclamo "pretende desconocer el acto de donación" que Farías había realizado a favor de las divisiones juveniles de la entidad. Estas acciones legales complican aún más el panorama de Colón, que se encuentra con un complicado presente en la Primera Nacional, lejos de la punta y con la urgencia de rearmar su plantel para revertir el mal momento.

El origen de la controversia se remonta a enero de 2024, cuando Facundo Farías habló sobre su salida y los motivos de su queja. "Tuve que dejar el 15% de mi pase para las Inferiores o no me vendían. Creo que no hubo ningún cambio en las instalaciones ni en ninguna de las otras instalaciones del club", había manifestado en una entrevista. El delantero, campeón con el club en 2021, también expresó su preocupación por la situación de los más jóvenes. "No es un buen trato que se le da a los chicos, había chicos entrenando con las pelotas de YPF. Estoy esperando que al menos les den una pelota a los chicos", indicó. La demanda se presenta en un momento particular, poco después de que el atacante confesara su intención de volver a vestir la camiseta sabalera.