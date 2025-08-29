El empleado judicial Andrés Holeywell, que se desempeñaba en la UFI de Delitos contra la Propiedad, fue condenado a un año de prisión condicional luego de admitir que filtró información sobre operativos a los integrantes de la conocida “Banda de los roba ruedas”. La jueza de Garantías, Verónica Chicón, homologó el acuerdo de juicio abreviado que permitió evitar la cárcel.

Según se detalló en la audiencia, Holeywell, sobrino de un excortista y con madre también vinculada al ámbito judicial, era conocido en Tribunales como “veedor judicial”. Su colaboración con la banda dificultó varios procedimientos de detención previstos por la Policía, lo que generó sospechas sobre filtraciones internas.

Holeywell facilitaba datos a Los Robarruedas y complicaba los operativos policiales. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El fiscal de la causa, Adolfo Díaz, explicó que las escuchas telefónicas fueron determinantes para detectar que el empleado pasaba información sensible a los delincuentes. Esto permitió a la Justicia reconstruir el modus operandi de la banda y tomar medidas para prevenir futuros daños.

En el acuerdo judicial, aprobado tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la Fiscalía de Estado, se estableció que la pena quedará en suspenso. Esto significa que Holeywell no cumplirá prisión efectiva, pero la condena quedará registrada y deberá respetar ciertas condiciones de conducta.

El caso generó un fuerte impacto en Tribunales, ya que puso en evidencia vulnerabilidades internas en el manejo de información y la necesidad de reforzar los controles sobre el personal judicial para evitar filtraciones a grupos delictivos.