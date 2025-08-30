El Gobierno anunció que a partir del 1° de septiembre se relanzará un programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Anses. Según informó el Ministerio de Capital Humano, la medida busca “mejorar los ingresos y la capacidad de compra” de los beneficiarios en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

El programa prevé descuentos de hasta un 10% en supermercados de todo el país, sin tope de reintegro, y en algunas cadenas, del 20% en productos de perfumería y limpieza. Las promociones estarán disponibles en días específicos y no serán acumulables con otros beneficios que ofrezcan los comercios.

Entre los supermercados adheridos figuran Disco, Jumbo y Vea, con un 10% en todos los rubros y 20% en limpieza y perfumería; Coto, La Anónima y Josimar, con rebajas de entre 10% y 15%; y Carrefour, que aplicará un 10% general con un tope de $35.000.

Además, el Banco de la Nación Argentina sumará un reintegro adicional del 5% en las compras abonadas mediante la aplicación Modo con tarjeta de débito o crédito, con un límite mensual de $20.000. La entidad también anunció que, desde septiembre, acreditará diariamente un rendimiento del 32% nominal anual sobre los saldos de las cuentas previsionales, hasta un máximo de $500.000.

Según datos oficiales, solo el 60% de los jubilados que perciben sus haberes en el Banco Nación tiene instalada la aplicación BNA+, necesaria para acceder a los beneficios. Por ello, se difundieron instructivos y simuladores en el sitio web www.mayoresactivos.com.ar.