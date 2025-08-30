El exmarido de Juana Repetto, Sebastián Graviotto, habló sobre el sorpresivo anuncio del tercer embarazo de la actriz, con quien se separó hace cinco meses. En un mensaje que envió a un medio televisivo, el instructor de esquí reconoció que es el papá del bebé que viene en camino y brindó detalles de su reencuentro con la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto. Con un tono de alegría, el sobrino de Silvia Süller expresó su felicidad por la llegada de un nuevo hijo, el cuarto en su vida, a pesar de que hoy no se encuentre en pareja con la influencer.

Graviotto, padre de Belisario (biológico) y Toribio (de corazón), también tiene otra hija de una relación anterior. El influencer habló sobre la noticia del embarazo de Juana en diálogo con la periodista Andrea Taboada, donde reveló la intimidad del momento. "En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos muy bien y pasó lo que pasó", confesó el hombre. Luego, en un mensaje enviado al programa Intrusos, se refirió al presente de la expareja. "Hoy estamos contentos, esperando un nuevo integrante con mucho afecto y buena energía, que es lo que se merece", afirmó, dejando en claro su estado de ánimo ante la situación.

El instructor de esquí fue contundente al manifestar que la relación con Repetto, aunque no es de pareja, se mantiene el respeto. "Como pareja, hoy estamos distanciados, pero siempre con mucho cariño y haciendo equipo", concluyó Graviotto, dando un cierre definitivo a las especulaciones. La publicación de la noticia por parte de la actriz causó gran sorpresa, ya que ella misma compartió un video en sus redes sociales, con un toque de humor, haciendo referencia a su reciente separación.