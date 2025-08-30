El Gobierno de Chile, a través de su ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, le habló a los argentinos a que retomen los tours de compras hacia el país vecino, asegurando que están tomando las medidas necesarias para normalizar la situación. El motivo se generó tras los episodios violentos entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, que derivaron en intimidaciones a ciudadanos de la Argentina y la suspensión de algunos viajes de turismo y compras. El funcionario intervino para llevar calma a la población.

Además, sostuvo que, "los argentinos pueden visitar tranquilamente nuestro país", haciendo referencia a los últimos sucesos. El problema se acentuó esta semana en la cuarta región de Chile, donde una familia argentina, con más de diez años de residencia, debió marcharse del lugar luego de sufrir ataques. Se intensificaron en las redes sociales una gran cantidad de mensajes amenazantes, lo que produjo la cancelación de algunos viajes. Sin embargo, ciertas agencias de turismo han reactivado la oferta de tours, disminuyendo la gravedad del impacto inicial.

Frente a las consultas públicas, Cordero afirmó que el inconveniente surgió a partir de "un antecedente levantado por algunas agencias de turismo" y explicó que las fuerzas de seguridad están verificando la existencia de intimidaciones. También añadió que las instituciones policiales adoptaron mecanismos preventivos para evitar problemas a los visitantes. El ministro concluyó su mensaje remarcando que "los turistas argentinos pueden visitar tranquilamente nuestro país, porque en el evento de tener un legítimo temor, están los efectivos policiales tomando las medidas de resguardo adecuadas”.