El diputado Luis Rueda confirmó que el proyecto de ley para regular el acceso a las playas públicas de San Juan aún se encuentra en tratamiento legislativo. La iniciativa, que busca garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de los ríos y diques de la provincia, fue girada a comisión y sigue en diálogo con el Poder Ejecutivo. El legislador aspira a que se logren avances antes del inicio de la temporada estival.

“Está en comisión, pasó a comisiones y debemos seguir conversándolo con el Ejecutivo”, explicó al ser consultado por DIARIO HUARPE sobre el estado del proyecto. En ese sentido, señaló que el objetivo es acelerar el tratamiento dado que “en noviembre ya se van a empezar a habilitar las playas” y aún persisten dificultades para acceder a las zonas ribereñas.

El diputado subrayó que, en los últimos años, muchos espacios públicos se vieron restringidos por concesiones privadas. “Hemos visto que los sanjuaninos por ahí no tienen acceso o les cuesta mucho acceder porque se ha ido concesionando en el último tiempo”, afirmó. Agregó que incluso en lugares donde el ingreso debería ser libre, “también es difícil llegar”.

Rueda sostuvo que el proyecto apunta a establecer un marco regulatorio que garantice servidumbres de paso hacia los ríos y diques, algo que hoy no está claramente normado. “Hay que recorrer todos los límites del dique para poder acceder a un lugar público”, comentó, y remarcó que la falta de regulación genera desigualdades entre los vecinos.

El legislador comparó la situación local con otras provincias donde el acceso público está garantizado. “Cuando uno va a Córdoba o a Buenos Aires, ve que cualquier argentino puede llegar a las playas o riberas”, expresó. En cambio, en San Juan “no está bien claro por dónde son los accesos”.

Finalmente, Rueda manifestó su expectativa de que el proyecto pueda aprobarse antes del verano. “Sería lo mejor para empezar a ver qué lugares tenemos y garantizar que los sanjuaninos puedan acceder”, concluyó.