Más de 300 mil personas afectadas por corte de vías de la Línea Roca en Avellaneda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Más de 300.000 pasajeros de la línea Roca se vieron afectados hoy por una protesta que trabajadores del sector ferroviario a la altura de la estación Avellaneda, en demanda de la reincorporación de 250 empleados tercerizados.



La medida es similar a una concretada días atrás y a raíz de la cual "el pasado 12 de diciembre fueron recibidos por el Ministerio de Transporte de la Nación", según indicaron fuentes de esa cartera, ocasión en la cual "las partes se comprometieron a instaurar el diálogo y a mantener la paz social garantizando el no corte de vías".



"En el día de la fecha, ante la decisión unilateral de movilizarse al Ministerio de Transporte, los autoconvocados fueron recibidos nuevamente y se los invitó a una reunión el día 26 de diciembre, pero sin perjuicio de ello, entendiendo la problemática, se puso a disposición un canal de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social", expresó un comunicado difundido esta tarde.



Agregó que "desconociendo la voluntad de diálogo demostrada por el Gobierno nacional y lo acordado en las diferentes instancias de reunión, el grupo de autoconvocados decidió cortar las vías afectando a 300.000 usuarios de la línea Roca".



El corte afectaba los servicios que llegan hasta la estación Constitución, aunque entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes, entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley los servicios funcionaban de manera limitada.



La protesta con corte de vías la encabezó un grupo de ex empleados del Roca en reclamo de, según indican, más de 1.500 trabajadores despedidos, agravada ahora por la muerte de un trabajador, de acuerdo con lo que informaron, por no recibir atención médica, señalaron los manifestantes.