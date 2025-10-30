Un joven de 18 años asesinó a su amigo de dos disparos durante el mediodía de ayer en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, Diego Eduardo Consencao, de 32 años, circulaba en bicicleta junto al agresor y otro amigo de 17 años, cuando una discusión terminó en tragedia.

El video muestra cómo Demichelis, de 18 años, intercambió posiciones con el menor y se colocó frente a Consencao antes de sacar un arma de su morral y dispararle. La víctima intentó escapar y retener al agresor, quien volvió a gatillar sin éxito, pero luego disparó nuevamente, provocando la fuga desesperada de Consencao. Finalmente, un tercer disparo a quemarropas resultó mortal.

El cómplice menor de edad entregó su bicicleta al agresor y se quedó parado, mientras Demichelis se fugó en un vehículo. Vecinos de la zona trasladaron la bicicleta de la víctima y llamaron a la policía. En el lugar se secuestraron tres vainas servidas y un plomo calibre 40.

Consencao fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permaneció en estado reservado antes de fallecer a causa de las heridas. La DDI de Morón y la UFI del Joven N°2 del partido tomaron intervención inmediata en el caso. Horas después, la policía detuvo a Ezequiel Isaías Morán, de 17 años, mientras que Demichelis continúa prófugo.

Ambos están imputados por abuso de arma y lesiones por homicidio. El agresor mayor cuenta con antecedentes por robo calificado y comparendo compulsivo, mientras que la investigación confirma que todos residían en el mismo barrio. Las autoridades continúan con la búsqueda del prófugo y la recolección de testimonios para avanzar en la causa.