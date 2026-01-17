Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Luciano Castro: "Buen día, guapa"

En medio de la promoción de su nuevo thriller policial, El botín, las estrellas de Hollywood Matt Damon y Ben Affleck sorprendieron al sumarse al fenómeno viral del verano en Argentina.

Durante una entrevista por videollamada para C5N, conducida por la periodista Barbie Simons, los actores aceptaron el desafío de recrear los audios filtrados de Luciano Castro, quien se encuentra en el centro del escándalo tras su infidelidad a Griselda Siciliani.

El encuentro fue distendido, aprovechando el fluido español de Affleck y la conexión de Damon con el país a través de su esposa salteña, Luciana Barroso. La secuencia comenzó cuando Simons recitó: “Oye, Sarah, buen día, guapa”.

Inmediatamente, ambos actores repitieron a dúo: “Oye, Sarah, buen día, guapa”, acompañando la frase con gestos seductores. El reto subió de nivel cuando la periodista propuso la frase: “No quiero ser un gilipollas, ni atosigáis”.

Ante la dificultad del modismo madrileño adoptado por Castro, Damon preguntó sorprendido: “Es como slang, ¿no?”. Simons le explicó que “se convirtió en una frase muy popular en los últimos días en Argentina”. Finalmente, Affleck logró replicar la oración pese a la falta de fluidez.

La filtración original, difundida por PuroShow (El Trece), incluía palabras como “curro”, “atosigáis” y la pregunta: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué sos tan hermosa?”.

El propio Castro admitió su malestar en una entrevista con Intrusos: “Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo”.