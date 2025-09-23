MercadoLibre, la plataforma líder de comercio electrónico en América Latina, anunció el lanzamiento de una nueva unidad dedicada al comercio entre empresas (B2B) con el objetivo de captar clientes corporativos y diversificar su mercado más allá del consumidor final.

Esta nueva división, que ya fue probada durante un año, está disponible en Brasil, Argentina, México y Chile, y cuenta con más de 4 millones de usuarios habilitados para compras al por mayor en toda la región.

El mercado B2B es considerado estratégico para MercadoLibre, ya que supera en volumen de ventas al comercio electrónico dirigido al consumidor final en una proporción de cuatro a uno. Además, se destaca por presentar ticketes promedio más elevados, compras frecuentes, pedidos de mayor tamaño y tasas de devolución más bajas.

Con esta expansión, MercadoLibre busca consolidar su posición en el comercio electrónico corporativo, atendiendo la demanda creciente de empresas que requieren soluciones digitales para abastecerse y operar de manera más eficiente.