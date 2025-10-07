Débora Bajinai atraviesa las horas más duras de su vida. Su hija, Nicole, fue asesinada de una bala en la cabeza durante una gresca entre vecinos en el barrio Echeverría, en Capital, durante la madrugada del sábado 4 de octubre de 2025. En medio del dolor, la mujer habló y pidió ante DIARIO HUARPE que la muerte de la joven no quede sin castigo.

Entre los carteles, figuraba el rostro del principal apuntado por el crimen, un vecino de Nicole. Foto DIARIO HUARPE.

“Estoy destrozada. Le pido al señor juez y al fiscal que esto no quede impune. Lo único que quiero es justicia por mi hija, porque todo lo que declara este pibe no es cierto”, expresó con la voz quebrada.

Según el relato de la madre, la víctima intentó intervenir para evitar una pelea entre su hermano y otros jóvenes, cuando el acusado, Juan "Chato" Carrizo, apareció armado. “Mi hija salió corriendo atrás de mi hijo y le agarró la mano a este hombre. Él le tiró del brazo, se dio vuelta, le apuntó en la cabeza y disparó”, relató Bajinai.

Un puñado de personas, entre familiares y amigos de Nicole, se concentró en la puerta de Tribunales, por calle Rivadavia, en Capital. Foto DIARIO HUARPE

La mujer rechazó la versión del imputado, dada este lunes en la audiencia de formalización, donde afirmó que el disparo se produjo en medio de un forcejeo. “No es verdad. Si hubiera forcejeado, el tiro habría ido hacia abajo o a otro lado, no a cinco centímetros de la sien”, sostuvo.

“No mostró arrepentimiento”

Bajinai aseguró que vio al acusado durante su declaración y que no percibió señales de remordimiento.

“No se le vio arrepentido. Todo el tiempo quiso culpar a mi hija. Me genera bronca y tristeza porque ni siquiera pidió perdón”, expresó.

La madre recordó a Nicole como una joven trabajadora y querida en el barrio, y pidió que los testigos sean escuchados. “Toda la gente del barrio está conmigo. Esa noche había mucha gente en la calle, hacía calor. Hay cámaras que pueden mostrar que nadie quiso entrar a su casa, como él dice”, remarcó.

“Creo en Dios y en la justicia”

A pesar del dolor, Bajinai confía en que la verdad saldrá a la luz.

Débora Bajinai, madre de la víctima. Foto DIARIO HUARPE.

“Espero que se haga justicia. Primero la va a hacer Dios, porque creo mucho en Él, y después la ley. No voy a parar hasta que se haga justicia por mi hija”, afirmó con firmeza.

El caso sigue bajo investigación judicial mientras la comunidad del barrio Echeverría exige que la muerte de Nicole no quede impune.