Mirtha Legrand, quien a sus 98 años se mantiene más vigente que nunca, soltó una frase en La noche de Mirtha que no pasó desapercibida. El famoso meme de “Pensemos qué país le queremos dejar a Mirtha Legrand” fue reavivado durante su programa.

El sábado 1° fue parte de la mesaza Diego Santilli, uno de los grandes ganadores de las elecciones legislativas del domingo anterior. La conductora le consultó al diputado nacional electo por La Libertad Avanza sobre el proyecto de ley laboral. Santilli explicó que este proyecto contempla un salario por año trabajado, siendo el mejor salario de los últimos 10 años, según dicta la ley. Sin embargo, el diputado advirtió que la transición de eso a 10 salarios más es lo que genera la "industria del juicio", la cual ha destruido a los comerciantes y a las pymes.

Santilli también explicó que la modernización de la ley laboral planteada por el presidente será vista hacia adelante. Aclaró que no se pueden modificar los derechos adquiridos de personas que llevan 20 años trabajando en una compañía.

En otro punto del debate, Mirtha le preguntó sobre la disminución de la pobreza. Santilli le respondió que "bajó, pero no alcanza". Consideró que, para Argentina, con los recursos naturales y el capital humano que posee, un 30% de pobres "es un montón".

Fue en medio de este debate político que "La Chiqui" se sinceró y reveló su deseo más profundo antes de morir.

"Yo no quiere irme de este mundo sin ver renacer a mi país. Sin ver floreciente a la Argentina", confesó Mirtha Legrand. La diva argumentó su esperanza en que el país se lo merece, ya que es "un país tan rico, con gente inteligente". Además, destacó que Argentina tiene "cinco Premios Nobel, no hay país en el mundo que tenga cinco Premios Nobel".

Ante esta poderosa declaración, Luciana Geuna, otra de las invitadas, le consultó directamente si tenía esperanza de que eso suceda. Luego de una sonrisa, Mirtha Legrand respondió: "Sí, tengo esperanza. Y soy optimista".