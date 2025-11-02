El video viral de Oriana Sabatini en medio de su embarazo

Oriana Sabatini, quien espera a su primer hijo junto a Paulo Dybala, volvió a enternecer a sus seguidores al aparecer en un video que rápidamente se volvió viral. Este clip fue registrado durante el casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino.

La cantante y actriz fue capturada por su equipo de producción de vestuario y maquillaje, mostrando no solo su look impecable, sino también su pancita de embarazo. En el video se la puede ver luciendo un outfit elegante y sofisticado que fue adaptado a su embarazo, combinando estilo, comodidad y glamour.

Cada detalle de su vestuario y peinado fue cuidadosamente elegido para resaltar su figura y su pancita. Esta elección demostró que la moda durante el embarazo puede ser moderna, cómoda y espectacular al mismo tiempo. La combinación de su encanto, su outfit y la ternura de su pancita la convirtieron en la protagonista absoluta del casamiento, dejando un recuerdo imborrable para los asistentes y millones de fans en todo el mundo.

La ternura que desprendía su pancita y la naturalidad con la que Oriana se movía ante las cámaras conquistaron a millones de seguidores alrededor del mundo. Los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales, compartiendo capturas, comentarios y emojis, destacando la dulzura de la futura mamá y su elegancia.