Wanda Nara subió una publicación a sus redes sociales el día 30 de octubre, mostrando un momento de intimidad con su hija menor. La foto revelaba las manos de Isabella Icardi, quien hacía solo tres días había festejado su noveno cumpleaños, en plena tarea culinaria.

La publicación venía acompañada del texto: "De mi abuela, mía y ahora de Isi, la receta de la torta de manzana". La sencillez de la escena pudo haber pasado desapercibida, pero impacta por el contexto en el que se encuentran las hijas de Wanda y Mauro Icardi, Isabella y Francesca: en medio de una "larga y agotadora pelea".

La "constante batalla de chicanas y declaraciones por redes sociales y con abogados de por medio" tuvo el centro de atención en las hijas que comparten Wanda e Icardi durante la última semana de octubre.

Cuando la batalla de declaraciones y rumores parecía explotar, este acto de madre fue interpretado como un "gesto potente". La acción de rescatar una receta del linaje familiar (la de la torta de manzana) para ponerla en manos de su hija menor indica que Wanda Nara —quien recientemente recibió el premio Ídolo como la mayor celebrity del streaming nacional— sigue apostando por estar muy presente con sus hijas.