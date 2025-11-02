La lluvia de críticas contra la China Suárez por presumir un regalo de Icardi

La China Suárez provocó un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo luego de mostrar un lujoso bolso rosa que le obsequió Mauro Icardi. El regalo se trata de una edición limitada de la firma Louis Vuitton que ya no se encontraba disponible para la venta; sin embargo, el futbolista se contactó directamente con la marca para que le fabricaran uno exclusivamente para ella.

Este gesto desató la furia de Wanda Nara, quien arremetió contra el jugador. Wanda lo acusó de hacerle un regalo millonario a su novia y, al mismo tiempo, de no haberle enviado ningún obsequio a su hija Isabella por su cumpleaños.

Wanda Nara no solo dirigió sus quejas hacia Icardi, sino que también arremetió duramente contra La China Suárez, a quien acusó de competir con nenas de 9 y 10 años. En un descargo citado en las fuentes, Wanda ironizó sobre el intento de Suárez de mostrar el regalo, afirmando que la actriz quería "refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo". Concluyó con una declaración contundente: "Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula".

Las redes sociales no tardaron en sumarse a la polémica, mostrando poca piedad hacia la actriz por presumir el obsequio. Muchos comentarios criticaron su comportamiento, sugiriendo que estaba intentando imitar a Wanda Nara. Algunos de los comentarios que recibió Suárez en su posteo fueron:

"Holis, aquí intentando ser Wanda".

"La fan de Wandu".

"Hola Wandu".

"Muy cringe todo".

Otros usuarios cuestionaron la ostentación, señalando: "Regla básica: la gente que tiene dinero no presume" y "Muy fondo de olla".

Yanina Latorre coincidió con la percepción del público. Tras analizar el rol que Suárez tomó al mostrar sus compras, Latorre sentenció: "Tenía razón Wanda Nara, ella quería su vida".