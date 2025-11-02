El mundo del espectáculo quedó sorprendido luego de que Juana Tinelli hiciera un "posteo muy fuerte" en redes sociales, donde decidió "romper el silencio" sobre las amenazas que ha estado sufriendo.

La modelo y actriz detalló que eligió callar "durante mucho tiempo... por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes amo". Sin embargo, explicó que el silencio dejó de ser un refugio para convertirse en una carga que "duele más que cualquier palabra".

Juana reveló que recientemente vivió una "situación que me llevó a sentir un límite". Confesó: "Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé".

En un párrafo que generó gran repercusión, la hija del conductor se refirió a las acciones de su padre, señalando que no "comparte ni avala muchas de las decisiones que mi papá ha tomado". Agregó que estas acciones lo han llevado a "momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente", a tal punto de temer "por mi vida, por mi libertad".

Juana Tinelli recalcó que, aunque priorizó a su familia, especialmente a su padre, por encima de ella misma por "amor incondicional", en ese instinto "me fui olvidando de mi misma. De mi salud emocional y mis propios límites". Hoy, la modelo "elige recuperarlos", y actualmente, cuenta con un botón antipánico.

Tras la declaración de su hija, Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para manifestarse. El conductor confirmó la situación y expresó su profundo pesar por lo que está viviendo la modelo.

"Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos", comenzó diciendo Tinelli en su posteo. El conductor enfatizó su estado anímico y su compromiso con el caso: "Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables".

Marcelo Tinelli finalizó su mensaje haciendo un pedido explícito a los medios y al público, señalando que se trata de un tema "familiar y muy íntimo". Solicitó que se respete su reserva, ya que prefiere no darle más trascendencia en los medios, sino "resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia". El conductor concluyó pidiendo respeto por su silencio, indicando: "En este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar".