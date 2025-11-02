L-Gante vive un verdadero drama desde que descubrió las reglas impuestas en el contrato que le firmó a quien era su mánager, Maxi El Brother. El artista comenzó a sospechar de su situación al notar que no disponía de dinero y que nunca recibía las rendiciones que pedía.

En una entrevista, el músico contó cómo se enteró del engaño, explicando que él era "muy guachín" (muy joven) cuando se encontró con "todo el impacto" de la fama.

En medio de esta situación, L-Gante convocó al abogado Agustín Rodríguez, quien tuvo la difícil tarea de interiorizarse del contrato y comunicarle el "complejo panorama".

La noticia del contenido del contrato tuvo un efecto devastador en el artista. Según reveló Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, el impacto emocional que generaron las palabras del letrado fue grave.

Méndez relató que "cuando le dieron a leer por primera vez lo que había acordado, Elián se descompensó". El músico "se angustió de verdad y se puso muy mal" tras conocer los términos del acuerdo.

Para resumir la complejidad del caso, el abogado Alejandro Cipolla explicó que el artista "no dispone de nada". Detalló que todo está a nombre de Maxi El Brother y sus allegados.

Incluso, L-Gante descubrió que el terreno donde se está construyendo su casa fue puesto a nombre de la hermana de Maxi El Brother. Cipolla enfatizó la precaria situación material del artista: "No tiene ni un auto Elián, los que usa son prestados".