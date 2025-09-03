En la noche del estreno de La mujer de la fila, Natalia Oreiro se llevó todas las miradas gracias a un look muy original que resaltó su personalidad y estilo único. La actriz, reconocida por su versatilidad y carisma, estuvo acompañada por el músico Ricardo Mollo, quien mostró su apoyo en este importante evento.

La velada se convirtió en un espacio para celebrar la creatividad y el talento argentino, donde Oreiro destacó no solo por su actuación sino también por su presencia en la alfombra roja. La combinación de su vestuario y la compañía de Mollo generaron gran expectativa entre los asistentes y seguidores.

La mujer de la fila, una producción que promete captar la atención del público por su trama y elenco, tuvo así un inicio marcado por el glamour y la camaradería entre artistas. La presencia de figuras como Natalia Oreiro y Ricardo Mollo subrayó la importancia cultural del proyecto.

Este estreno representa un momento significativo en la carrera de Oreiro, quien continúa consolidándose como una de las actrices más destacadas del país, mientras que Mollo reafirma su compromiso con el arte y la cultura local al acompañar a colegas en eventos de esta magnitud.