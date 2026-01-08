Allegra Cubero alcanzó los 15 años y, aunque la celebración principal se realizará en febrero bajo la organización de su padre, Fabián Cubero, inició los festejos con una reunión íntima junto a su madre, Nicole Neumann. Pese a que el acuerdo inicial establecía que el padre se encargaba de la fiesta y la modelo del viaje, Neumann decidió sumar un evento familiar y un obsequio especial.

El regalo es una gargantilla de Swarovski de la colección de Ariana Grande, una pieza bañada en rodio con cristales en forma de corazón y un halo de pavé transparente. Según el sitio oficial de la marca, la joya está valuada en 979 mil pesos. La modelo mostró en sus redes el momento en que le entregó el collar a su hija para que lo luciera en el festejo.

A pesar de que asistieron pocos invitados debido al receso vacacional de sus amistades, la cumpleañera disfrutó la jornada plenamente. En paralelo, la relación entre los padres continúa con tensiones, manifestadas en los dichos de Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes expresaron: "Hay que rezar para que cumpla".