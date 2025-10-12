Fernanda Iglesias está en el centro de la polémica luego de confirmarse que dejará Puro Show para sumarse al nuevo programa de María Belén Ludueña en El Trece. Esta decisión se enmarca en los cambios que atraviesa El Trece.

Ante los rumores de un escándalo con sus compañeros, Fernanda Iglesias rompió el silencio a través de sus historias de Instagram. Ella calificó todo lo que se dijo en los medios de comunicación como "mentira".

Iglesias desmintió rotundamente que se vaya de Puro Show "porque no me soportan más", asegurando que "al contrario, me quieren mucho". Explicó que la razón de su salida es que la quieren en "un programa nuevo, que están armando con periodistas de distintos ámbitos", donde ella se encargará de hacer espectáculos.

La periodista enfatizó que sigue trabajando en el canal, por lo que las versiones de conflicto son ilógicas: " Me quedo en el canal, sigo trabajando ". Luego sentenció: " Es ridículo lo que dicen, porque si no me soportaran más me iría a mi casa, no me quedaría en el canal. Usen la lógica y piensen. No pasa nada de lo que están diciendo, no hay ninguna polémica".

A pesar del descargo de Iglesias, el periodista Santiago Riva Roy de El ejército de la mañana (Bondi Live) dio otra versión, afirmando que "Fernanda Iglesias está afuera del programa". Riva Roy sugirió que la periodista lo pintaría como un crecimiento por su ego, ya que "es insostenible la convivencia con Fernanda", siendo ella la "única parte disfuncional del equipo".

Según Riva Roy, el cansancio y el punto final de su salida se debió a que tuvo problemas hasta con vestuario y producción. El detonante final fueron los "chats con Ángel de Brito". Riva Roy describió que una fuente interna de Puro Show aseguró que la situación "ya venía todo muy mal, pero esos chats fueron la gota que colmó el vaso". La fuente también indicó que Iglesias "Tuvo problemas con todos" y que "No se la fuma nadie más, no saben dónde ponerla", y que se la sacan de encima.

Se detalló que Iglesias se enojó y "Puteó a todos por hacerla" a una nota a De Brito durante los Martín Fierro, incluyendo al camarógrafo, y que puteó a Pampito en maquillaje. Además, se afirma que Iglesias le dijo a Mati Vázquez si sabía "que a acá nadie te quiere, que todos te odian". Riva Roy concluyó que, al ser conflictiva, la ubican en otro lado para "no la quieren dejar sin laburo".