Noelia Marzol contó cómo está su hijo tras ser internado de urgencia

Noelia Marzol, junto a Ramiro Arias, están enfocados en la recuperación de su hijo Donatello Arias, de cuatro años. Tras someterse a una cirugía programada, el niño ya ha recibido el alta médica.

La intervención a la que fue sometido Donatello estuvo destinada a retirar sus amígdalas y adenoides. Marzol ha compartido la evolución de su hijo, asegurando que el proceso fue un éxito y que el niño se lo tomó muy bien.

La artista publicó una imagen acompañada de un texto en el que reveló los detalles inmediatos tras el procedimiento: “Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la re bancó. Ya estamos en casa jugando”.

La artista continúa de cerca la recuperación de Donatello tras el procedimiento médico. Para mantener al pequeño en reposo durante los diez días que recomendaron los médicos, la familia recurrió a actividades recreativas. Las actividades incluyen un set de gemas de colores, con más de 500 piezas, para decorar personajes de películas animadas. De esta manera, la familia logra combinar el cuidado y la diversión para que el pequeño se sienta seguro y cómodo durante su convalecencia.