Obras Sanitarias (OS) comunicó que este martes 2 de diciembre realizará trabajos de mantenimiento en la red distribuidora ubicada en Calle 6 y Vidart, en el departamento Pocito. Debido a estas tareas, el servicio de agua potable podría verse disminuido durante la jornada.

Las zonas alcanzadas por la reducción de presión incluyen los barrios UPCN, Luz y Fuerza y sectores aledaños. Desde la empresa explicaron que estas intervenciones son necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y garantizar el abastecimiento en los meses de mayor demanda.

Además, OS recordó además que los tanques domiciliarios permiten afrontar interrupciones o disminuciones del servicio por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua potable. Por ello, recomendaron priorizar consumos esenciales mientras duren los trabajos.

La empresa recordó que, ante cualquier duda, consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse a los números habilitados: 264 506 4444 o 0800 222 6773, líneas disponibles para atender inquietudes relacionadas al servicio.

Las tareas de mantenimiento están previstas únicamente para la jornada del martes y, una vez finalizadas, el servicio se normalizará de manera progresiva en todas las zonas afectadas.