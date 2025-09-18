Una nueva ola de robos en Zonda volvió a encender las alarmas. Esta semana, vecinos del departamento se autoconvocaron en la explanada del Municipio para definir acciones concretas frente a la falta de respuestas ante el crecimiento de la inseguridad y la demora en la implementación del plan de seguridad integral que la provincia había prometido.

Según relataron los propios vecinos durante la asamblea, en apenas dos días se registraron ocho robos a propiedades privadas, un dato que, aseguran, refleja el colapso del sistema de seguridad en la zona.

Publicidad

"Esto ya no da para más. Alguien tiene que actuar de inmediato porque el sistema de seguridad en Zonda no está funcionando", expresó uno de los asistentes en diálogo con DIARIO HUARPE.

Pedido formal al gobernador y participación vecinal

Durante el encuentro, se resolvió elevar una nota formal al gobernador Marcelo Orrego, en la que se solicitarán acciones urgentes y concretas para frenar esta ola delictiva que —afirman— se viene agravando desde hace meses.

Publicidad

El documento comenzará a circular en los próximos días para que los vecinos lo firmen, y se le adjuntarán todas las presentaciones previas que se hicieron tanto a organismos municipales como provinciales, en las que se denunció la creciente inseguridad y las condiciones precarias del servicio en el departamento.

"Queremos que todas las fuerzas vivas del departamento y de la provincia actúen. El comisario, el juez de paz, el intendente, los concejales, el secretario de Seguridad y el gobernador. Así no podemos seguir", enfatizó otro de los presentes.

Publicidad

Autoridades locales reconocen la demora del plan de seguridad

En la reunión también participó el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Martínez, quien escuchó las quejas y explicó que el Municipio ya ha cumplido su parte para avanzar con el plan prometido.

Martínez confirmó que el puesto policial de Villa Tacú ya fue donado a la Secretaría de Seguridad de la provincia, pero que todavía falta la firma del convenio por parte de las autoridades provinciales. "No depende de nosotros poner en funcionamiento el plan, depende de provincia", afirmó el funcionario.

Incluso, vecinos indicaron que personal de patrimonio de la Policía de San Juan ya inspeccionó el puesto para determinar qué recursos hacen falta para habilitarlo. Sin embargo, la situación sigue estancada y los robos continúan.

"Nosotros hemos dejado en claro que como vecinos estamos dispuestos a colaborar. Por lo tanto, la burocracia no tiene excusa. En Zonda nos siguen robando", lamentó otro vecino.

El plan prometido que aún no llega

Cabe recordar que el pasado 22 de julio de 2025, el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, anunció en DIARIO HUARPE que faltaban apenas detalles para que el puesto policial de la zona Este del departamento comenzara a funcionar.

El anuncio fue realizado en el programa El Café de la Política, donde Delgado destacó que este nuevo puesto sería una pieza clave del plan integral de seguridad para Zonda.

Un proyecto ambicioso, aún sin ejecución

El plan contempla dividir al departamento en dos zonas, Este y Oeste, con la finalidad de reforzar la vigilancia a través de patrullajes permanentes y cámaras de videovigilancia del CISEM (Centro Integral de Seguridad y Emergencias).

El destacamento de Villa Tacú permitiría el monitoreo constante del sector Este, mientras que la zona Oeste seguiría siendo cubierta desde el centro de seguridad ya instalado cerca del edificio municipal.

"De esta forma vamos a mejorar considerablemente la seguridad en todo el departamento", prometió en su momento el secretario Delgado. Sin embargo, a casi dos meses de ese anuncio, nada de eso se ha concretado.

El reclamo crece y la paciencia se agota

Mientras tanto, los vecinos de Zonda continúan organizándose y reclamando acciones concretas. La inseguridad, aseguran, ya superó el límite tolerable, y exigen que la provincia cumpla con lo prometido y active el plan de seguridad integral sin más demoras.

Con el respaldo de múltiples firmas y una comunidad movilizada, la nota al gobernador busca ser el primer paso hacia una solución definitiva para una problemática que lleva años sin resolverse.