Le robaron a un local de motos: se llevaron más de $10 millones

La jornada laboral de Osvaldo Rojas comenzó con un hallazgo desolador al descubrir que su comercio había sido blanco de un robo de gran magnitud durante la madrugada de este viernes.

Los delincuentes ingresaron al local de la firma El Zonda MotoStore, situado en Santa Lucía, y lograron sustraer mercadería valuada en más de 10 millones de pesos,. La investigación del hecho, que actualmente no cuenta con detenidos, ha quedado a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Al describir el suceso ante la dependencia policial, Rojas afirmó que los asaltantes "sabían a lo que iban", evidenciado en el "trabajo detallado" que realizaron para sacar los objetos de sus cajas antes de llevárselos. El propietario también enfatizó que se llevaron productos que son de "venta exclusiva" de su empresa, lo cual, según sus declaraciones, permitiría que sea "fácil detectar si alguien los llega a comercializar" en el mercado.

El inmueble, ubicado específicamente en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y República Argentina, fue completamente desvalijado por desconocidos que aprovecharon la oscuridad para concretar el millonario golpe.