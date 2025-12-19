Jimena Monteverde y el mensaje a Christian Petersen tras su internación

La tranquilidad de las montañas neuquinas se transformó en una emergencia crítica para el reconocido chef Christian Petersen, quien permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes.

El cocinero padeció una descompensación severa durante una excursión al volcán Lanín el pasado viernes, lo que derivó en un cuadro de falla multiorgánica que ha mantenido en vilo a su entorno cercano,,. Tras ser trasladado desde Junín de los Andes, las autoridades sanitarias emitieron un comunicado donde señalaron que “su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua“.

Ante la gravedad del escenario y la circulación de versiones previas no oficiales, el Ministerio de Salud de la provincia solicitó a la opinión pública “respetar la privacidad del paciente y de su familia”.

En este marco de incertidumbre, su colega Jimena Monteverde compartió una imagen de ambos en sus redes sociales para recordar su paso por el ciclo El gran premio de la cocina. Con una muestra de apoyo pública, la chef le dedicó un mensaje de aliento al escribir “Vamos, amigo” junto a un símbolo de fuerza, reflejando la preocupación de sus seguidores, quienes ya han iniciado cadenas de oración a la espera de una evolución favorable en su cuadro clínico.