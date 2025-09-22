Paramount+ anunció el estreno de “Ozzy: No Escape From Now”, un documental que se ha convertido en un conmovedor retrato póstumo de los últimos años de Ozzy Osbourne, tras su fallecimiento el pasado 22 de julio. El filme se estrena el próximo 7 de octubre y ofrece una mirada profunda y honesta a su vida durante los seis años previos a su muerte.

Dirigido por Tania Alexander, el documental combina entrevistas con su esposa Sharon Osbourne y sus hijos Aimee, Jack y Kelly, mostrando tanto los preparativos para su último concierto en Birmingham como sus luchas personales y de salud. Ozzy, conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, se muestra vulnerable, confesando: “Lo que pasa con envejecer es que antes tomaba pastillas por diversión, ahora las tomo para sobrevivir”.

El tráiler adelanta momentos clave, como la caída que sufrió en 2019, que lo obligó a cancelar varios shows y pasar por múltiples cirugías, así como su batalla contra el Parkinson. Además, el metraje presenta imágenes exclusivas de la grabación de sus últimos álbumes, Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022), junto a colaboradores como el baterista Chad Smith y el productor Andrew Watt.

En un momento del tráiler, Ozzy reflexiona sobre su última presentación: “Si voy a ir ahí, quiero ser el Ozzy de siempre”, palabras que cobran un peso especial al conocer su posterior fallecimiento. Este documental se perfila como la última mirada íntima a la vida de un ícono del rock mundial.