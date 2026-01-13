La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, encabezó una videoconferencia con autoridades de Chile con el fin de trasladar la preocupación de la comunidad local por los hechos de inseguridad reportados en diversas zonas del vecino país. Ante este escenario, la funcionaria solicitó formalmente que se incrementen las medidas de protección para los sanjuaninos que transitan o vacacionan en destinos trasandinos.

Durante el encuentro, la ministra Palma transmitió la inquietud que manifiestan numerosos ciudadanos, especialmente en ciudades turísticas, y pidió especial atención para quienes deben gestionar trámites, realizar denuncias o permanecen temporalmente en Chile.

Asimismo, la funcionaria solicitó una "especial consideración" para los sanjuaninos que deben denunciar delitos, argumentando que muchos se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición de extranjeros o por no poseer la documentación completa, lo que incrementa el desamparo frente a la delincuencia.

En respuesta a estos requerimientos, el delegado presidencial chileno, Galo Luna, puso a disposición información para brindar orientación y acompañamiento a los afectados por situaciones de riesgo. Paralelamente, se notificó sobre la disposición de refuerzos de Carabineros enviados desde Santiago y el fortalecimiento de las tareas de control en el Paso de Agua Negra, punto clave de conexión fronteriza.

La reunión contó también con la participación de la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, y el seremi de Seguridad de la Región de Coquimbo, Adio González. Todos los intervinientes coincidieron en la relevancia de sostener el diálogo institucional y el trabajo coordinado entre San Juan y Chile para garantizar seguridad e información a quienes circulan entre ambos territorios.