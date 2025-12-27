El PAMI emitió una alerta ante el aumento de intentos de estafa dirigidos a jubilados y pensionados, especialmente en las semanas previas al cierre del año. El organismo llamó a extremar las precauciones frente a contactos falsos que buscan obtener datos personales, claves o información bancaria.

Modalidad de las estafas: Los delincuentes suelen hacerse pasar por empleados del PAMI y contactan a los afiliados de forma inesperada. En estos llamados o mensajes ofrecen trámites o beneficios no solicitados con el fin de que la persona entregue información sensible o acceda a enlaces fraudulentos. Desde el organismo aclararon que ningún trámite se realiza por canales informales, intermediarios o mensajes privados en redes sociales.

Publicidad

Para ayudar a reconocer estas maniobras, PAMI difundió señales de alerta que los jubilados y pensionados deben tener en cuenta: si el contacto genera dudas o apuro, lo más recomendable es interrumpir la comunicación de inmediato.

Canales oficiales para trámites: El PAMI recordó que las únicas vías seguras para realizar gestiones o consultas son sus canales oficiales. Toda información confiable se publica exclusivamente por estos medios y nunca se comunica de forma individual a través de WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos no verificados.

Publicidad

Ante la detección de un intento de estafa, la recomendación del organismo es realizar la denuncia correspondiente para alertar a otros afiliados y contribuir a detener estas prácticas fraudulentas.

Desde PAMI enfatizaron que la mejor defensa contra estos engaños es la información y mantener una actitud desconfiada frente a propuestas poco claras. El mensaje final es contundente: "cuidar los datos personales como si fueran dinero en efectivo y, ante cualquier duda, no responder y verificar siempre por los canales oficiales".