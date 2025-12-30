Los trabajadores de comercio iniciarán el año 2026 con un esquema salarial que incluye un aumento del 1% sobre el sueldo de diciembre de 2025, dos sumas fijas no remunerativas y un bono extraordinario para empleados de grandes cadenas de supermercados, tras el acuerdo alcanzado en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector.

Este acuerdo, firmado en un contexto de elevada inflación durante la segunda mitad de 2025, busca evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo y mejorar el ingreso neto durante los primeros meses del año. La paritaria permanece abierta, con una cláusula de revisión prevista para marzo de 2026, cuando se evaluarán las condiciones económicas y la evolución de la inflación para posibles ajustes.

Para los haberes de enero, que se liquidan en febrero, el esquema incluye: un incremento del 1% correspondiente al último tramo del acuerdo semestral firmado a mitad de 2025; una suma fija no remunerativa de $40.000 que continúa vigente; una nueva suma no remunerativa de $60.000 como refuerzo salarial para el primer trimestre; y un bono único extraordinario de $170.000 destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.

Estas sumas no remunerativas no generan aportes jubilatorios ni afectan el cálculo del aguinaldo, pero en abril de 2026 se incorporarán al salario básico, modificando las escalas y repercutiendo en adicionales y aportes.

Respecto a las escalas salariales brutas aproximadas para enero de 2026, con las sumas fijas incluidas, se establecen los siguientes valores:

Maestranza: Categoría A $1.155.795, B $1.158.852, C $1.169.560.

Administrativos: desde Categoría A con $1.167.268 hasta F con $1.218.519.

Cajeros: Categoría A $1.171.091, B $1.176.448, C $1.183.333.

Auxiliares: desde Categoría A con $1.171.091 hasta C con $1.203.985.

Auxiliares especializados: Categoría A $1.180.274, B $1.194.041.

Vendedores: desde Categoría A con $1.171.091 hasta D con $1.218.519.

Estos valores no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo ni horas extras.

Desde el sindicato reconocen que el acuerdo no compensa totalmente el atraso salarial acumulado durante 2025, pero valoran que el esquema permite sostener el ingreso en el corto plazo y evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo mientras continúan las negociaciones.