La salud de Thiago Medina mejoró de forma "exponencial" en los últimos días tras su internación. El joven evoluciona cada vez más favorablemente y actualmente ya se encuentra despierto, lúcido y hasta sentado, charlando con las visitas y las enfermeras.

Su familia está "altamente entusiasmada" con la situación, pues de seguir así, sin complicaciones, pronto dejará la terapia intensiva.

Daniela Celis, quien dejó todo de lado, incluyendo su trabajo, para acompañar a Medina, pudo estar con él y se mostró muy emocionada de verlo bien. Celis le contó a Thiago sobre el enorme apoyo que le enviaron sus fanáticos, y todas las personas que hicieron cadena de oración en su nombre.

Agradecido por este apoyo, Thiago envió un mensaje "muy esperanzador" a través de Pestañela. Daniela lo compartió en su cuenta de Instagram: “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”.

La pareja también brindó detalles sobre el último parte médico de Thiago, asegurando que las novedades son altamente positivas. Celis comunicó que el joven “continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio”. Además, se encuentra "mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo".

Un detalle crucial en su recuperación es que “Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo”. Si todo continúa de esta manera y sigue evolucionando, los médicos consideran esto un gran presagio, ya que no sufriría consecuencias graves por su accidente.