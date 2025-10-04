Policiales > Las Chacritas
Un ciclista chocó contra un auto estacionado en Ruta 20 y fue hospitalizado
POR REDACCIÓN
Un siniestro vial se registró este sábado 4 de octubre alrededor de las 12 del mediodía en el kilómetro 11 de la Ruta 20, en la localidad de Las Chacritas del departamento 9 de Julio.
De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, un ciclista identificado como Juan Carlos Cortez circulaba en una bicicleta rodado 28 cuando impactó desde atrás a un automóvil Chevrolet Spin, que se encontraba estacionado sobre la banquina oeste.
Tras el choque, se hizo presente personal policial de la Comisaría 31ª y emergencias médicas, quienes asistieron al ciclista y lo trasladaron al hospital Rawson con golpes en el rostro, ojo izquierdo y cabeza.
En el lugar trabajaron el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, junto al personal de la Comisaría 31ª, para recabar información y realizar las actuaciones correspondientes al siniestro vial.