Un siniestro vial se registró este sábado 4 de octubre alrededor de las 12 del mediodía en el kilómetro 11 de la Ruta 20, en la localidad de Las Chacritas del departamento 9 de Julio.

De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, un ciclista identificado como Juan Carlos Cortez circulaba en una bicicleta rodado 28 cuando impactó desde atrás a un automóvil Chevrolet Spin, que se encontraba estacionado sobre la banquina oeste.

El ciclista impactó contra el vidrio trasero del vehículo.

Tras el choque, se hizo presente personal policial de la Comisaría 31ª y emergencias médicas, quienes asistieron al ciclista y lo trasladaron al hospital Rawson con golpes en el rostro, ojo izquierdo y cabeza.

En el lugar trabajaron el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, junto al personal de la Comisaría 31ª, para recabar información y realizar las actuaciones correspondientes al siniestro vial.