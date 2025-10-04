Pampita volvió a quedar en el centro de la escena este 4 de octubre de 2025 por un comentario que reavivó uno de los escándalos más recordados del espectáculo argentino: el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi.

El hecho ocurrió durante una de las emisiones del programa Los 8 Escalones, donde la conductora decidió mostrar una imagen icónica y polémica.

Durante una pregunta del juego, Pampita exhibió la famosa foto de Wanda, Maxi y Mauro sonrientes en un yate. Esta postal es considerada un símbolo del quiebre entre el futbolista (Maxi López) y su entonces amigo (Mauro Icardi).

La conductora planteó la pregunta al participante: “Tu pregunta, Daniel: ¿Qué afirmación sobre esta imagen es correcta? ¿Es una foto real o es una foto falsa?”.

Pampita enseguida tomó la palabra y trajo a colación una declaración que el propio Icardi había hecho en aquella época. La conductora recordó que el futbolista había dicho: “***‘Ella me invitó a dar un paseo con Maxi’, dijo Mauro Icardi a principios de septiembre de 2013***”. La mención de esta frase despertó murmullos entre los presentes y reinstaló el debate en el estudio.

Marcelo Polino intervino con su característico tono irónico, señalando el contexto de la foto: “Así es, eran muy amigos Maxi y Mauro, y lo invitaron a su casa”. Polino añadió que después de ese momento "pasó todo lo que está pasando ahora". El panelista afirmó que esa foto "siempre se usa para el Día del Amigo como meme" y bautizó el evento como “La famosa icardiada”.

Intentando mantener la neutralidad en el estudio, Pampita intervino en defensa de Wanda Nara: “Ella dice que no eran tan amigos ellos. No la estoy defendiendo, pero hay versiones encontradas sobre esa foto”.