Personal de la Comisaría 17° informó sobre la detención de un joven identificado como Moreno Agustín, de 24 años, por el delito de Robo Simple. El afectado por el ilícito fue un hombre de 80 años.

Según lo detallado en la denuncia, el sospechoso sustrajo un teléfono celular marca Samsung que se encontraba en un taller mecánico.

La rápida actuación policial fue posible gracias a una ciudadana testigo que reconoció al autor del delito. Esta persona alertó de inmediato a la policía, lo que permitió que las autoridades lograran aprehender al sospechoso en la Villa El Salvador.

El teléfono celular que había sido robado fue recuperado y posteriormente reconocido por el damnificado de 80 años.