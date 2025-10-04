El hallazgo del perfil de Federico Bal en la aplicación de citas Bumble generó sorpresa entre los conductores del ciclo de YouTube Ya fue todo. Durante el programa, se reveló el contenido de la presentación del actor, quien eligió redactar su descripción íntegramente en inglés, un detalle que motivó especulaciones.

La conductora Barbie Gyalay relató que una amiga le envió una captura del perfil del actor en la plataforma. Gyalay expresó su duda inicial sobre la autenticidad, pero luego aclaró: “dice: Verificado por foto. Entonces, si está verificado por foto, supongo que claramente es él”.

La razón por la que el conductor de Por el mundo (El trece) eligió el inglés para su presentación también fue revelada. Gyalay explicó que Bal había hablado previamente sobre esto: “lo usa para otros países. Como él hace el Resto del Mundo, lo usa cuando viaja”.

El perfil contiene información detallada sobre el actor. Gyalay comentó el texto:

Se describe como un "hombre simple".

Menciona sus gustos: la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror, de las cuales se declara fan.

Cuenta que en este momento está “viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina”.

Añade que es “actor de teatro y de cine, películas”.

Revela que "me quiero divertir".

En cuanto a si quiere tener hijos, el perfil indica que “todavía no sabe”.

En la sección de lo que busca en la aplicación, la revelación fue contundente: “¿Y qué estoy buscando? ‘Pasarla bien en citas casuales’”.

El perfil también incluye una anécdota personal: “‘El otro día me enteré que decir la verdad puede meterte en problemas, pero se siente muy bien. Mi familia todavía no sabe que yo choqué el auto de mi padre un verano en la playa’”.

Castelo, otro de los conductores, explicó el funcionamiento de Bumble: a diferencia de Tinder, en esta app, una vez que hay match con un like, “la mujer es la que rompe el hielo”. Gyalay sumó que la mujer tiene un límite de "24 horas" para hablar, o de lo contrario, "el match como que se deshace”.