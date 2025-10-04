La vida de Georgina Barbarossa cambió drásticamente en el año 2001. La conductora recibió un llamado telefónico que le confirmó que su marido, Miguel “El Vasco” Lecuna, había sido víctima de un intento de robo mientras viajaba en taxi en el barrio de Palermo, una situación que derivó en su asesinato.

Georgina fue invitada al programa Ángel responde (Bondi Live), conducido por Ángel de Brito, y tuvo un mano a mano donde recordó ese "infierno". La conductora narró que recibió una llamada del hospital Rivadavia, donde le comunicaron que "Vasco había tenido un accidente". Cuando llegó, le confirmaron que su esposo había fallecido tras perder mucha sangre y que la ambulancia había tardado en llegar.

Al principio, Georgina estaba "destrozada" y no entendía nada, pues la pérdida fue "tan abrupta". A pesar de la insistencia de su terapeuta, al inicio no quería ni velarlo. La terapeuta le dijo: “No, tienen que velarlo y ustedes tienen que verlo a Vasco, tenés que verlo en un cajón muerto”.

Georgina explicó que el proceso para procesar la pérdida fue largo y se enfocó en la necesidad de justicia. Ella sintió que recién pudo procesar el duelo al año, cuando llegó el juicio y se pudo cremar el cuerpo de Vasco y ponerlo donde él quería.

En medio de la búsqueda de justicia, Georgina confesó haber sentido una necesidad de venganza:

“Vos querés justicia. Y lo que yo sentí en ese momento es que yo los quería matar con mis propias manos”.

Barbarossa admitió que el pensamiento era "nefasto" y que, aunque de la boca para afuera no lo decía, lo sentía profundamente. Describió ese sentimiento como "El odio, el odio que decís: ‘Yo lo quiero matar y quiero que sufran y quiero acuchillarlos’".

La conductora recordó que "Lo peor de todo es el juicio". Estando "así en frente de los tipos", Georgina relató que los miraba y "los quería matar". La tensión fue tal que ella insultó a uno de los acusados, y un fiscal por parte de ellos se acercó para advertirle: "Si usted sigue mirándolos así, yo lo voy a tener que sacar de la sala". Ella le preguntó retóricamente: "¿Y cómo querés que los mire?”.

A pesar de la tragedia, el "motor" para seguir adelante fue su familia, fundamentalmente sus hijos. También contó con el apoyo de Lucrecia (la hija del Vasco), su familia y amigos. Georgina, quien estuvo 25 años junto a Lecuna, admitió que "Es el día de hoy que lo extraño a Vasco" y siente su presencia, hablándole sobre sus hijos: “Vasco, los chicos, Vasco”. Además, siente que él los protege.

Con sensibilidad, Georgina cerró su relato recordando una anécdota sobre el destino de las cenizas. Ella le dijo a Vasco que la cremara y la pusiera en un "sauce eléctrico", y él, que era "un manso caminando", eligió un pino, porque si se toca de una forma es "suavecito", pero si se toca de otra, "pincha, como yo”.