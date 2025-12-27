Los plazos fijos continúan siendo una alternativa confiable para proteger el capital frente a la inflación persistente. Este instrumento permite depositar un monto específico durante un período determinado y obtener un interés fijo al finalizar el plazo, lo que brinda seguridad y previsibilidad al ahorrista.

En diciembre de 2025, una inversión de $250.000 a 30 días ofrece distintos rendimientos dependiendo del canal de contratación. Según las tasas vigentes al 26 de diciembre, los bancos ofrecen:

Canal sucursal: Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%.

Canal electrónico (home banking): TNA del 22,50% y TEA del 26,21%, que representa una rentabilidad superior.

Con estos porcentajes, los intereses generados al cabo de un mes serían:

En sucursal: $4.212,33, resultando en un monto total de $254.212,33.

Por home banking: $4.828,77, con un monto total a recibir de $254.828,77.

Esta diferencia en las tasas da la posibilidad a los inversores de seleccionar la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias, favoreciendo la flexibilidad y la optimización de ganancias mediante la contratación electrónica.