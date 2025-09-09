Un trágico hecho sacudió a González Catán, partido de La Matanza, este sábado cerca de las 18.30. Dilan Joel Insfrán, de 17 años, fue asesinado cuando intentó defender a su madre de un asalto. La familia regresaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux cuando cuatro delincuentes armados interceptaron a la mujer para robarle el vehículo. En medio del forcejeo, Dilan se interpuso y recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila derecha. Fue trasladado inconsciente al hospital Simplemente Evita, donde murió a causa de las graves heridas.

Una cámara de seguridad de un vecino registró tanto la previa del ataque como la huida de los agresores, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación. Tres de los ladrones escaparon hacia el barrio Los Ceibos, mientras que un cuarto fue increpado por vecinos y debió retroceder para evitar ser retenido.

Tras un operativo coordinado por la DDI de La Matanza, el principal sospechoso, de 15 años, fue detenido el domingo en una finca a 25 cuadras del lugar. El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N°1 del Fuero Penal Juvenil, ordenó un dermotest que confirmó su autoría material. El joven ya tenía antecedentes por encubrimiento agravado.

También fueron arrestados un chico de 16 años y un mayor de 18, conocido como “El Paraguayo”, quien fue entregado por su propio padre a la Policía. Finalmente, este lunes se capturó a un cuarto acusado de 22 años en una vivienda de Virrey del Pino.

Los cuatro están imputados por robo agravado con arma de fuego en grado de tentativa, homicidio agravado y tentativa de homicidio criminis causae, y permanecen bajo investigación judicial. Tanto el fiscal Volpicina como el juez Rubén Norberto Ochipinti, del Juzgado de Garantías N°3, continúan trabajando en la búsqueda de un quinto sospechoso aún prófugo.