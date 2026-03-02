Un anciano murió tras ser empujado por un menor durante un el Carnaval de Ausonia

Lo que debía ser una noche de celebración en el Club Ausonia terminó en tragedia durante la madrugada del domingo, cuando un hombre de 81 años perdió la vida tras caer al suelo y golpearse la cabeza en medio de un forcejeo con un adolescente de 16 años. El hecho ocurrió casi al final del baile de Carnaval que se desarrollaba en la institución, y desde la Justicia calificaron el episodio como "una desgracia".

Cómo ocurrió el hecho

Según la información preliminar brindada por fuentes judiciales, todo se desencadenó a partir de una gresca que se produjo entre menores y algunos adultos en el club, en el marco de los festejos de Carnaval. Ante el altercado, se tomó la decisión de sacar del lugar al adolescente involucrado. Sin embargo, el menor habría ejercido resistencia al ser retirado y, en medio del forcejeo, rozó o empujó de manera accidental al anciano, quien cayó hacia atrás y golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, en la zona de la nuca.

La víctima, un reconocido colaborador de la institución, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Los médicos evaluaron la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente debido a una fractura, pero finalmente desaconsejaron la operación por el alto riesgo que implicaba para su vida. El hombre permaneció internado hasta cerca del mediodía del domingo, cuando se produjo su fallecimiento.

El estado de salud de la víctima

Fuentes abocadas al expediente revelaron que el anciano padecía cáncer de próstata y que su estado de salud era delicado, un factor que podría haber influido en la gravedad de las consecuencias del golpe. No obstante, los investigadores no han establecido hasta el momento una relación directa entre su condición médica previa y el desenlace fatal.

El adolescente de 16 años quedó demorado tras el hecho y este lunes deberá comparecer ante la Justicia. Está previsto que durante la jornada se realice su declaración indagatoria ante el juez Jorge Toro, titular del Juzgado de Niñez y Adolescencia, quien tiene a su cargo la investigación del caso. Además del menor, serán convocados a declarar otros testigos presenciales del hecho.

Las autoridades judiciales remarcaron que, según las pruebas recolectadas hasta el momento, no se trató de una agresión directa del joven hacia el anciano, sino que la muerte habría sido consecuencia de un accidente ocurrido en medio del forcejeo. Sin embargo, será el magistrado quien determine el grado de culpabilidad que le cabe al implicado.

Una investigación en curso

El juez Toro comenzará formalmente la investigación este lunes, con el objetivo de reconstruir con precisión lo sucedido en la madrugada del domingo en el Club Ausonia. Las declaraciones del menor y de los testigos serán clave para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída del anciano y para determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal por parte del adolescente.

Mientras tanto, la noticia ha conmocionado a los allegados a la víctima y a los miembros del club, donde el fallecido era una persona conocida y respetada por su trayectoria como colaborador de la institución. La fiesta de Carnaval, que debía ser una jornada de alegría y celebración, quedará para siempre ligada a esta trágica despedida.