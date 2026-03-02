Este lunes se reinició el juicio oral y público contra Felipe Pettinato, acusado por el incendio en un departamento de Palermo (Ciudad de Buenos Aires) que terminó con la muerte de su neurólogo en 2020. El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal nº 9 y en esta etapa se presentarán testigos clave que habrían presenciado o tienen información directa sobre los hechos investigados.

La audiencia se concentra en recopilar testimonios que aporten claridad sobre las circunstancias en que se produjo el foco ígneo, el accionar de las personas presentes y la cadena de responsabilidades durante el episodio. Los abogados de la causa, tanto de la fiscalía como de la defensa, defenderán sus posturas ante los magistrados a partir de las declaraciones que se escuchen en la sala de audiencias.

Publicidad

Pettinato está imputado por homicidio culposo agravado por haber causado el incendio en circunstancias que derivaron en la muerte de su neurólogo, hecho que conmocionó a la opinión pública y que, tras años de instrucción y pericias, llegó a la instancia de juicio oral.

Los testigos convocados incluyen vecinos y personas vinculadas con el hecho, cuyas versiones pueden ser decisivas para reconstruir la dinámica del siniestro y establecer si hubo negligencia o imprudencia por parte del imputado. Entre las expectativas judiciales figura la evaluación de los elementos probatorios reunidos durante la instrucción y su correlato con los relatos que se escucharán en el debate.

Publicidad

El juicio se reinstala en un escenario donde la defensa intentará cuestionar la prueba y aportar elementos exculpatorios, mientras que la fiscalía buscará consolidar su acusación con base en las declaraciones y evidencias técnicas presentadas previamente.

La causa Pettinato tiene un seguimiento mediático importante, dado que el imputado es figura pública y el caso tuvo amplia repercusión desde sus inicios. Los próximos días serán clave para el desarrollo del juicio y para que el tribunal pueda avanzar en la valoración de la prueba, con miras a una sentencia definitiva en el futuro cercano.