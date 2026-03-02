El conflicto en Medio Oriente recrudeció de manera dramática luego de los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que derivaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. La ofensiva impactó también sobre altos mandos de la cúpula del régimen iraní, en lo que constituye uno de los golpes más severos contra la estructura de poder del país persa en décadas.

Como parte de la respuesta prometida por Teherán, misiles iraníes impactaron en territorio israelí y dejaron al menos nueve muertos en la localidad de Beit Shemesh. Las autoridades confirmaron víctimas fatales y daños materiales de consideración en zonas residenciales.

En paralelo, Irán lanzó ataques contra Emiratos Árabes Unidos, donde se reportó al menos una persona fallecida y explosiones en Abu Dabi, Dubái y también en Baréin, ampliando el radio del conflicto a otros puntos estratégicos del Golfo.

Mientras tanto, la capital iraní volvió a ser blanco de bombardeos. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron ataques en “el corazón de Teherán”, lo que evidenció la continuidad de la ofensiva aérea sobre centros urbanos clave.

La Media Luna Roja Iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán a 555 en apenas dos días y medio de guerra, señalando que 131 ciudades resultaron afectadas por los ataques. “Lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas murieron en estos ataques”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

Entre las víctimas más recientes se encuentran 20 personas fallecidas durante la madrugada en un bombardeo sobre la plaza Nilufar, donde varias viviendas fueron destruidas. Medios locales no precisaron si existían objetivos militares en esa zona, aunque se informó la presencia de una comisaría en las cercanías.

Por su parte, el Ministerio de Salud iraní reportó que el ataque contra una escuela en Minab, en el sur del país, dejó 180 muertos, en uno de los episodios más trágicos desde el inicio de la ofensiva el pasado sábado.

La escalada militar no solo multiplica el número de víctimas civiles, sino que profundiza el riesgo de una regionalización aún mayor del conflicto, con consecuencias geopolíticas imprevisibles para Medio Oriente y el escenario internacional.